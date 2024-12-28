Директор Национального антидопингового центра дал неутешительный прогноз результата пробы Б Мудрика
Вероятность закрытия дела стремится к 0
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Darren Walsh/Chelsea FC
Директор Национального антидопингового центра Сергей Попик утверждает, что результат второй пробы почти всегда такой же, как и первой.
– Раскрытие пробы "Б" как-то ухудшит, улучшит перспективы?
– В зависимости от ситуации. Если проба "Б" положительная, как и "А", то она только цементирует ситуацию первоначального потенциального обвинения. Когда проба "Б" отрицательна, то есть опровергает результат пробы "А", это говорит только о том, что дело будет закрыто. Но практика такова, что проба "Б" – это 99.9% подтверждения пробы "А", – признался Попик.
Ранее спортивный врач Дмитрий Бабелюк заявлял, что Мудрик инициировал открытие пробы "Б" и ситуация будет "пан или пропал": либо годы дисквалификации, либо ничего, но второй вариант маловероятен.
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