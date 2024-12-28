  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Директор Национального антидопингового центра дал неутешительный прогноз результата пробы Б Мудрика
В тренде

Директор Национального антидопингового центра дал неутешительный прогноз результата пробы Б Мудрика

Наши за границей

Вероятность закрытия дела стремится к 0

Директор Национального антидопингового центра дал неутешительный прогноз результата пробы Б Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Darren Walsh/Chelsea FC

Новина українською

Директор Национального антидопингового центра Сергей Попик утверждает, что результат второй пробы почти всегда такой же, как и первой.

Читайте такжеСпортивный врач - про Мудрика: Полиграф не показывает, лжет ли человек, юридически эти показатели не имеют никакой силы

– Раскрытие пробы "Б" как-то ухудшит, улучшит перспективы?

– В зависимости от ситуации. Если проба "Б" положительная, как и "А", то она только цементирует ситуацию первоначального потенциального обвинения. Когда проба "Б" отрицательна, то есть опровергает результат пробы "А", это говорит только о том, что дело будет закрыто. Но практика такова, что проба "Б" – это 99.9% подтверждения пробы "А", – признался Попик.

Ранее спортивный врач Дмитрий Бабелюк заявлял, что Мудрик инициировал открытие пробы "Б" и ситуация будет "пан или пропал": либо годы дисквалификации, либо ничего, но второй вариант маловероятен.

По теме
yellow-arrow
Экс-скаут МЮ – о трансфере Забарного: На кону большие деньги
yellow-arrow
Фулхэм – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Эвертон – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости