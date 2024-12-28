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Экс-скаут МЮ – о трансфере Забарного: На кону большие деньги

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Специалист прогнозирует прибыльное соглашение для Борнмута

Экс-скаут МЮ – о трансфере Забарного: На кону большие деньги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший скаут "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Мик Браун оценил перспективы удачной продажи Ильи Забарного.

"Если они получат действительно большое предложение, я думаю, они его отпустят. Учитывая интерес таких команд, как "Манчестер Сити" и ПСЖ, можно сказать, что на кону будут большие деньги. "Сити" хочет повысить качество своей защиты. Он еще молод и имеет опыт игры на самом высоком уровне, поэтому он, безусловно, соответствует их профилю”.

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“В этом сезоне он добился действительно потрясающих результатов, поэтому к нему и есть такой интерес. У "Борнмута" есть несколько очень интересных молодых игроков, которые могли бы стать долгосрочной целью для многих ведущих клубов", – заявил Браун.

В последнее время в СМИ появлялась информация об интересе к украинцу от ПСЖ, "Тоттенхэма", "Ливерпуля". Также были слухи о "Реале" (Мадрид).

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Симченко
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