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Трубин оказался среди лидеров в рейтинге лучших вратарей топ-7 еврочемпионатов по проценту сейвов

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Солидный результат

Трубин оказался среди лидеров в рейтинге лучших вратарей топ-7 еврочемпионатов по проценту сейвов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Анатолий Трубин в текущем португальском первенстве совершил 81,82% сейвов. Это второй показатель в соответствующем рейтинге среди киперов семи ведущих чемпионатов континента. Украинец спасал лиссабонских "орлов" 36 раз в 15 турах Примейры, пропустив 8 мячей.

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Его коллега по позиции из "Порту" Диогу Кошта совершил 28 сейвов в 16 поединках (9 пропущенных), что равняется 75,28%. Возглавляет список Давид де Хеа. Испанец в 42 случаях отбивал удары соперников "Фиорентины" в 14 матчах Серии А и 9 раз доставал мяч из собственных ворот. Это 82,35% сейвов.

Топ-3 замыкает Филипп Кон из "Монако" (80,65%). Также высокие показатели у вратаря "Ниццы" Марцина Булки, который спасал "орлов" 67 раз (77,91%), Яна Облака (77,36%) и Морица Николаса из гладбахской "Боруссии" (75,44%).

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Источник:
UA-Футбол, Centre International d'Etude du Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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