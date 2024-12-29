ПСЖ нацелился на украинца из АПЛ. Сколько готовы заплатить
Они хотят усилиться центрбеком
afcb.co.uk
"ПСЖ" хочет купить Илью Забарного. Об этом сообщает HBreport.
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По информации источника, "ПСЖ" уже провел переговоры с агентом украинского защитника. Отмечается, что трансфер может состояться уже этой зимой. Сумма, которую готов отдать столичный клуб за Забарного, составляет 50 миллионов евро.
Добавим, что за этот сезон 22-летний Забарный принял участие в 18 матчах АПЛ, без результативных действий.
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Источник:hbreport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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