ПСЖ нацелился на украинца из АПЛ. Сколько готовы заплатить

"ПСЖ" хочет купить Илью Забарного. Об этом сообщает HBreport.

По информации источника, "ПСЖ" уже провел переговоры с агентом украинского защитника. Отмечается, что трансфер может состояться уже этой зимой. Сумма, которую готов отдать столичный клуб за Забарного, составляет 50 миллионов евро.

Добавим, что за этот сезон 22-летний Забарный принял участие в 18 матчах АПЛ, без результативных действий.