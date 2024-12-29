  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. ПСЖ нацелился на украинца из АПЛ. Сколько готовы заплатить
В тренде

ПСЖ нацелился на украинца из АПЛ. Сколько готовы заплатить

Наши за границей

Они хотят усилиться центрбеком

ПСЖ нацелился на украинца из АПЛ. Сколько готовы заплатить

afcb.co.uk

Новина українською

"ПСЖ" хочет купить Илью Забарного. Об этом сообщает HBreport.

Читайте такжеЛиверпуль – МЮ, Юве – Милан и дерби Рима для Довбика. Расписание футбола на 30 декабря – 5 января

По информации источника, "ПСЖ" уже провел переговоры с агентом украинского защитника. Отмечается, что трансфер может состояться уже этой зимой. Сумма, которую готов отдать столичный клуб за Забарного, составляет 50 миллионов евро.

Добавим, что за этот сезон 22-летний Забарный принял участие в 18 матчах АПЛ, без результативных действий.

По теме
yellow-arrow
Фулхэм – Борнмут: смотреть Live трансляцию матча АПЛ с участием Забарного
yellow-arrow
Трубин оказался среди лидеров в рейтинге лучших вратарей топ-7 еврочемпионатов по проценту сейвов
yellow-arrow
"Для нападающего это очень хорошо". Легенда Шахтера нашел главное преимущество в игре Довбика
Илья Забарный “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
hbreport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости