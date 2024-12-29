Среди подозреваемых – корова с мельдонием. Бурбас заявил, что допинг в организм Мудрика попал в сборной Украины
Однако случайно
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший журналист Игорь Бурбас выдвинул свою версию, как мельдоний попал в организм полузащитника "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика. Он заявил, что все произошло в лагере "сине-желтых".
Мудрику поставили в колено инъекцию в виде стволовых клеток для восстановления поврежденных клеток организма. Их взяли из коровы. Бурбас предположил, что в животном до этого мог находиться мельдоний.
Укол проводил физиотерапевт сборной Украины Иван Поробия.
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Также Бурбас добавляет, что за последние полтора года с Мудриком это была единственная ситуация, которая отличалась от других.
“Челси” ранее сообщало, что Мудрик никогда сознательно не употреблял допинг. Михаил готов сотрудничать со следствием. Его срок дисквалификации может достигать четырех лет.
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