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Среди подозреваемых – корова с мельдонием. Бурбас заявил, что допинг в организм Мудрика попал в сборной Украины

Наши за границей
Обновлено

Однако случайно

Среди подозреваемых – корова с мельдонием. Бурбас заявил, что допинг в организм Мудрика попал в сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший журналист Игорь Бурбас выдвинул свою версию, как мельдоний попал в организм полузащитника "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика. Он заявил, что все произошло в лагере "сине-желтых".

Мудрику поставили в колено инъекцию в виде стволовых клеток для восстановления поврежденных клеток организма. Их взяли из коровы. Бурбас предположил, что в животном до этого мог находиться мельдоний.

Укол проводил физиотерапевт сборной Украины Иван Поробия.

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Также Бурбас добавляет, что за последние полтора года с Мудриком это была единственная ситуация, которая отличалась от других.

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“Челси” ранее сообщало, что Мудрик никогда сознательно не употреблял допинг. Михаил готов сотрудничать со следствием. Его срок дисквалификации может достигать четырех лет.

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Украина Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
29.12.2024 в 14:09
Скачки. Перед началом забегов в конюшню входит инспектор ипподрома и видит как один тренер что-то дает своей лошади. Инспектор: — Что это еще за таблетки?! — Это? Это просто карамельки. Сам ем, вот, видите? И лошади тоже дал. Хотите попробовать? — Ну, давайте... Перед самым стартом тренер говорит своему жокею: — Всю дистанцию держись в середине. Вперед выходи только на последнем круге. Если тебя перед финишем кто-нибудь обгонит, не волнуйся: это или я, или инспектор...
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1
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Комментарии 9
Gudvin85 (Киев)
29.12.2024 в 14:09
Скачки. Перед началом забегов в конюшню входит инспектор ипподрома и видит как один тренер что-то дает своей лошади. Инспектор: — Что это еще за таблетки?! — Это? Это просто карамельки. Сам ем, вот, видите? И лошади тоже дал. Хотите попробовать? — Ну, давайте... Перед самым стартом тренер говорит своему жокею: — Всю дистанцию держись в середине. Вперед выходи только на последнем круге. Если тебя перед финишем кто-нибудь обгонит, не волнуйся: это или я, или инспектор...
Ответить
1
0
avatar
Bаrcelinius
29.12.2024 в 13:19
Оце поробив Поробія.
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2
1
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Просто Квашин (Харків)
29.12.2024 в 13:24
Пархатий, в тебе тупі коментарі.... Радієш, заднєпривідний ??? Карма тебе наздожене, глист з жо.пи путіна....
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0
4
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Bаrcelinius
29.12.2024 в 13:38
И тебя Какашкин с наступающим.
 
2
0
avatar
Bаrcelinius
29.12.2024 в 13:17
Корова с мельдонием.
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2
1
avatar
Bаrcelinius
29.12.2024 в 13:16
Не в организм, а в тело.
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2
1
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Bаrcelinius
29.12.2024 в 13:46
Исправили.
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2
0
Andrumas (Düsseldorf)
29.12.2024 в 13:14
Корова в качалку ходила или откуда у неё взялся мельдоний? На россии помню после их допингового скандала говорили, что мельдоний попадал в организм спортсменов с молоком:)) конечно же в эти бредни про коров не верили ни тогда, ни сейчас не поверят
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3
1
kernoooo (Perth)
29.12.2024 в 12:27
Это уже смешнее чем отмазка Беседина который уверял что у доктора в одном кармане лежала таблетка от головы, а в другом запрещенная и доктор перепутал в каком кармане какая, история спорта знает и не такие нелепые отмазки. Интересно Мудрик тоже повесит все на врача которой и так на пенсию собирался
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3
1

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