Среди подозреваемых – корова с мельдонием. Журналист заявил, что допинг в организм Мудрика попал в сборной Украины

Бывший журналист Игорь Бурбас выдвинул свою версию, как мельдоний попал в организм полузащитника "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика. Он заявил, что все произошло в лагере "сине-желтых".

Мудрику поставили в колено инъекцию в виде стволовых клеток для восстановления поврежденных клеток организма. Их взяли из коровы. Бурбас предположил, что в животном до этого мог находиться мельдоний.

Укол проводил физиотерапевт сборной Украины Иван Поробия.

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Также Бурбас добавляет, что за последние полтора года с Мудриком это была единственная ситуация, которая отличалась от других.

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“Челси” ранее сообщало, что Мудрик никогда сознательно не употреблял допинг. Михаил готов сотрудничать со следствием. Его срок дисквалификации может достигать четырех лет.