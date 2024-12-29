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Позвонил по телефону Реброву и Шевченко. Известны новые детали вокруг допинг-теста Мудрика

Наши за границей

Бурбас делится новой информацией

Позвонил по телефону Реброву и Шевченко. Известны новые детали вокруг допинг-теста Мудрика

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Бывший журналист Игорь Бурбас выдвинул версию, что в организм Мудрика мог попасть мельдоний из-за того, что ему поставили в колено инъекцию в виде стволовых клеток для восстановления поврежденных клеток организма. Их взяли из коровы. Бурбас предположил, что у животного до этого мог быть мельдоний.

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Кроме этого, Игорь Бурбас сообщил о новых деталях о том, что происходило дальше, когда Мудрик узнал, что он провалил допинг-тест.

"Растерянный Мудрик, когда проба дает красный свет, начинает звонить Андрею Шевченко и всем, кому может звонить.

Меня удивила реакция, которая была кардинально разной у Реброва и Шевченко. Шевченко после этого звонка самоустранился и исчез, не перезвонил, обратной связи Мудрику не было.

Хотя Мудрик просил помощи, хоть как-то ситуацию решить. Ребров, насколько я понимаю, попытался через высокие этажи - имеет доступ - что-то решить, но вмешиваться в какие-то скользкие дела там не захотели", — сказал Бурбас.

Добавим, что последний раз Мудрик выходил на поле 28 ноября в матче Лиги конференций против "Хайденхайма".

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Андрей Шевченко Сергей Ребров Михаил Мудрик Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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