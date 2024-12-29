Звучит слишком фантастически: спортивный врач раскритиковал версию о корове с мельдонием, которая якобы заразила Мудрика
"Никогда" дезинфы от Бурбаса не было и вот снова…
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк отреагировал на информацию бывшего журналиста Игоря Бурбаса о том, что причиной попадания мельдония в организм Михаила Мудрика могла быть корова. Он отметил, что "не хотел бы комментировать инсайдерские потуги Бурбаса", но вынужден это сделать из-за распространения информации в сети.
“Стволовые клетки – это давно известная и распространенная в Европе и мире процедура, которую начали активно юзать задолго до Украины. Правда, берутся эти стволовые клетки из тканей самого пациента – жира, костного мозга или крови – во избежание иммунной реакции отторжения на кровь другого пациента. О том, чтобы брать это от животных вообще речи пока не идет в современном мире, ведь это опасно и не доказано, плюс собственные клетки справляются.
О невероятном сценарии заражения коровы мельдонием, из которой взяли клетки, чтобы ввести Мудрику в колено даже думать отказываюсь, потому что такие препараты проходят хотя бы какую-нибудь минимальную очистку, сертифицирование и подготовку перед тем, как быть введенными.
Конечно же, нельзя исключать любой сценарий, но эта версия звучит слишком фантастически и с большим количеством логических пробелов”, – отметил Бабелюк в своем Telegram-канале.
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