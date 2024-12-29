Борнмут сыграет выездной матч АПЛ в Лондоне. Выйдет ли Забарный снова в старте?
Поединок хороших середняков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 19 тура АПЛ "Фулхэм" дома сыграет против "Борнмута". Украинский центрбек Илья Забарный выйдет в стартовом составе "вишенок".
Four changes for #FULBOU ✊ pic.twitter.com/NlPCb4mENC— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 29, 2024
Он появится в текущем чемпионате 19 раз подряд. Все 18 предыдущих встреч он провел от начала до конца.
Перед этим матчем "Борнмут" занимает шестое место в турнирной таблице, "Фулхэм" идет восьмым. Разрыв между командами составляет один зачетный пункт.
Матч стартует в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.
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