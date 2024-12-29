Борнмут сыграет выездной матч АПЛ в Лондоне. Выйдет ли Забарный снова в старте?

В рамках 19 тура АПЛ "Фулхэм" дома сыграет против "Борнмута". Украинский центрбек Илья Забарный выйдет в стартовом составе "вишенок".

Он появится в текущем чемпионате 19 раз подряд. Все 18 предыдущих встреч он провел от начала до конца.

Перед этим матчем "Борнмут" занимает шестое место в турнирной таблице, "Фулхэм" идет восьмым. Разрыв между командами составляет один зачетный пункт.

Матч стартует в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.