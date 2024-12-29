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Миколенко – один из лучших в Эвертоне, Забарный – среди худших в Борнмуте. Оценки украинцев

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Старания Виталия не помогли команде набрать очки

Миколенко – один из лучших в Эвертоне, Забарный – среди худших в Борнмуте. Оценки украинцев

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 19-м туре АПЛ "Эвертон" дома проиграл "Ноттингему" (0:2), а "Борнмут" в конце основного времени избежал гостевого поражения от "Фулхэма" (2:2). Виталий Миколенко и Илья Забарный вышли в стартовых составах своих команд.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили защитнику "ирисок" 6,8 и 6,9 балла. Украинец дважды выносил мяч, совершил 1 перехват, в четырех эпизодах выиграл борьбу за позицию, еще в двух случаях завершил воздушную дуэль в свою пользу. Также Виталий 18 раз терял мяч, осуществил 65 касаний, 77% точных пасов, 3 ключевых и 1 длинную точную передачу, удачно выполнил 3 навеса и реализовал попытку обыгрыша с помощью дриблинга.

Илья получил 6,3 и 6,4 пункта. Забарный 6 раз выносил мяч, заблокировал 1 удар, сделал 1 перехват, выиграл 1 борьбу за позицию и 2 воздушные, трижды сфолил, осуществил 66 касаний, 69% точных пасов, 2 точные длинные передачи и нанес один удар мимо ворот.

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Виталий Миколенко Илья Забарный
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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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