Более 15 матчей без игры. Русин традиционно провел матч Чемпионшипа
Надеемся, Назарий имеет другие варианты для продолжения карьеры
uaf.ua
Украинский нападающий Назарий Русин в очередной раз не получил игровых минут за "Сандерленд". Матч 24-го тура против "Сток Сити" (0:1) он провел на скамейке запасных.
Отметим, что это был 16-й матч "Сандерленда" подряд, в котором Русин не принял участие (15 раз провел на "скамейке", еще один раз не попал в заявку).
Последний раз украинец играл 1-го октября. Также, с тех пор принял участие в двух играх "Сандерленда" U21.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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