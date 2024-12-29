Более 15 матчей без игры. Русин традиционно провел матч Чемпионшипа

Украинский нападающий Назарий Русин в очередной раз не получил игровых минут за "Сандерленд". Матч 24-го тура против "Сток Сити" (0:1) он провел на скамейке запасных.

Отметим, что это был 16-й матч "Сандерленда" подряд, в котором Русин не принял участие (15 раз провел на "скамейке", еще один раз не попал в заявку).

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Последний раз украинец играл 1-го октября. Также, с тех пор принял участие в двух играх "Сандерленда" U21.