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Более 15 матчей без игры. Русин традиционно провел матч Чемпионшипа

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Надеемся, Назарий имеет другие варианты для продолжения карьеры

Более 15 матчей без игры. Русин традиционно провел матч Чемпионшипа

uaf.ua

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Украинский нападающий Назарий Русин в очередной раз не получил игровых минут за "Сандерленд". Матч 24-го тура против "Сток Сити" (0:1) он провел на скамейке запасных.

Отметим, что это был 16-й матч "Сандерленда" подряд, в котором Русин не принял участие (15 раз провел на "скамейке", еще один раз не попал в заявку).

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Последний раз украинец играл 1-го октября. Также, с тех пор принял участие в двух играх "Сандерленда" U21.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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