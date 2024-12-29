Матч дня. Будет ли играть Довбик против Милана?
Запасаемся попкорном
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в стартовый состав команды на матч 18-го тура Серии А против "Милана".
???? La nostra formazione per #MilanRoma— AS Roma (@OfficialASRoma) December 29, 2024
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/R60qDhFKD6
Напомним, в последних двух играх Довбик забил 2 гола и отдал ассист.
Поединок "Милан" - "Рома" начнется в 21:45 по киевскому времени. Встреча пройдет на "Сан-Сиро".
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Источник:Рома
Опубликовал: Виктор Иванчук
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