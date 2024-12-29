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Матч дня. Будет ли играть Довбик против Милана?

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Матч дня. Будет ли играть Довбик против Милана?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в стартовый состав команды на матч 18-го тура Серии А против "Милана".

Напомним, в последних двух играх Довбик забил 2 гола и отдал ассист.

Поединок "Милан" - "Рома" начнется в 21:45 по киевскому времени. Встреча пройдет на "Сан-Сиро".

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Источник:
Рома
Опубликовал: Виктор Иванчук
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