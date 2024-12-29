Матч дня. Будет ли играть Довбик против Милана?

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в стартовый состав команды на матч 18-го тура Серии А против "Милана".

Напомним, в последних двух играх Довбик забил 2 гола и отдал ассист.

Поединок "Милан" - "Рома" начнется в 21:45 по киевскому времени. Встреча пройдет на "Сан-Сиро".