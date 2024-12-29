Спортинг - Бенфика. Известно, будет ли играть Трубин в топовом поединке
Одни из лидеров чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч 16-го тура Лиги Португалии против "Спортинга".
Сейчас "львы" занимают третье место в турнирной таблице (37 очков), а "орлы" имеют второе место (38 очков).
???? ???? ???? ???? ???? ⚪#SCPSLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/ZVy7zw82fW— SL Benfica (@slbenfica_en) December 29, 2024
Поединок "Спортинг" - "Бенфика" начнется в 22:30 по киевскому времени. Встреча пройдет в Лиссабоне.
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Источник:Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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