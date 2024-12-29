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Спортинг - Бенфика. Известно, будет ли играть Трубин в топовом поединке

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Спортинг - Бенфика. Известно, будет ли играть Трубин в топовом поединке

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч 16-го тура Лиги Португалии против "Спортинга".

Сейчас "львы" занимают третье место в турнирной таблице (37 очков), а "орлы" имеют второе место (38 очков).

Поединок "Спортинг" - "Бенфика" начнется в 22:30 по киевскому времени. Встреча пройдет в Лиссабоне.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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