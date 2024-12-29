Украинец из Экстраклясы может сменить клубную прописку
Стороны уже обсуждают соглашение
Фото: Raków Częstochowa
Полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин может продолжить карьеру в США. Неназванный топ-клуб МЛС сделал предложение полякам и переговоры уже в процессе.
Американцы давно следят за выступлениями Кочергина. В частности, директор клуба прилетал на игры с участием украинца.
Он выступает в коллективе из города Ченстохова с марта 2022 года. Экс-футболист "Зари" провел 117 матчей во всех соревнованиях (24 гола, 8 ассистов). Владислав завершил первую часть сезона Экстраклясы с результативными действиями в трех поединках подряд. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 2 млн евро.
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Источник:Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
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