Украинец из Экстраклясы может сменить клубную прописку

Полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин может продолжить карьеру в США. Неназванный топ-клуб МЛС сделал предложение полякам и переговоры уже в процессе.

Американцы давно следят за выступлениями Кочергина. В частности, директор клуба прилетал на игры с участием украинца.

Он выступает в коллективе из города Ченстохова с марта 2022 года. Экс-футболист "Зари" провел 117 матчей во всех соревнованиях (24 гола, 8 ассистов). Владислав завершил первую часть сезона Экстраклясы с результативными действиями в трех поединках подряд. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 2 млн евро.