Красиво. Довбик отметился результативным действием в матче с Миланом
Счет сравнялся
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отметился ассистом в матче 18-го тура Серии А против "Милана". На 23-й минуте его команда сравняла счет - 1:1.
Артем сбросил пяткой в центр штрафной, где в касание с лету точно пробил Дибала. Это его второй ассист во втором матче подряд.
На 16-й минуте, с передачи Фофана, счет в матче открыл полузащитник "Милана" Тиджани Рейдерс.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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29.12.2024 в 22:37
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