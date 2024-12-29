Красиво. Довбик отметился результативным действием в матче с Миланом

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отметился ассистом в матче 18-го тура Серии А против "Милана". На 23-й минуте его команда сравняла счет - 1:1.

Артем сбросил пяткой в центр штрафной, где в касание с лету точно пробил Дибала. Это его второй ассист во втором матче подряд.

На 16-й минуте, с передачи Фофана, счет в матче открыл полузащитник "Милана" Тиджани Рейдерс.