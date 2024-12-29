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Красиво. Довбик отметился результативным действием в матче с Миланом

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Обновлено

Счет сравнялся

Красиво. Довбик отметился результативным действием в матче с Миланом

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отметился ассистом в матче 18-го тура Серии А против "Милана". На 23-й минуте его команда сравняла счет - 1:1.

Артем сбросил пяткой в центр штрафной, где в касание с лету точно пробил Дибала. Это его второй ассист во втором матче подряд.

На 16-й минуте, с передачи Фофана, счет в матче открыл полузащитник "Милана" Тиджани Рейдерс.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.12.2024 в 22:37
Відскочив від Довбика... Пощастило
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.12.2024 в 22:37
Відскочив від Довбика... Пощастило
Ответить
0
1

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