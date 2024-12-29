Довбик против Милана: ассист, штанга и 100% выигранной борьбы. Оценки за матч
Украинец помог джаллоросси сравнять счет
asroma.com
В рамках 18-го тура Серии А "Милан" и "Рома" не обнаружили сильнейшего на "Сан-Сиро" (1:1). Артем Довбик вышел в старте и покинул поле на 86-й минуте. Для него это был 16-й поединок в итальянском первенстве.
Аналитические порталы WhoScored и SofaScore поставили украинцу 7,5 и 7,6 балла. Это одни из самых высоких оценок в составе "волков". Форвард отдал ассист, нанес 1 удар в створ, 1 мимо ворот, в одном эпизоде попал в штангу, выиграл по одной дуэли за позицию и второй этаж.
Также Артем дважды попал в офсайд, заработал 1 фол, заблокировал 1 удар, а в пяти эпизодах терял мяч. Довбик осуществил 18 касаний, отдал 73% точных пасов, 2 ключевые передачи и создал одну голевую возможность.
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