  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик против Милана: ассист, штанга и 100% выигранной борьбы. Оценки за матч
В тренде

Довбик против Милана: ассист, штанга и 100% выигранной борьбы. Оценки за матч

Наши за границей

Украинец помог джаллоросси сравнять счет

Довбик против Милана: ассист, штанга и 100% выигранной борьбы. Оценки за матч

asroma.com

Новина українською

В рамках 18-го тура Серии А "Милан" и "Рома" не обнаружили сильнейшего на "Сан-Сиро" (1:1). Артем Довбик вышел в старте и покинул поле на 86-й минуте. Для него это был 16-й поединок в итальянском первенстве.

Читайте такжеЗвездный партнер Довбика в Роме может остаться в команде, несмотря на интерес со стороны Галатасарая

Аналитические порталы WhoScored и SofaScore поставили украинцу 7,5 и 7,6 балла. Это одни из самых высоких оценок в составе "волков". Форвард отдал ассист, нанес 1 удар в створ, 1 мимо ворот, в одном эпизоде ​​попал в штангу, выиграл по одной дуэли за позицию и второй этаж.

Также Артем дважды попал в офсайд, заработал 1 фол, заблокировал 1 удар, а в пяти эпизодах терял мяч. Довбик осуществил 18 касаний, отдал 73% точных пасов, 2 ключевые передачи и создал одну голевую возможность.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль – МЮ, Юве – Милан и дерби Рима для Довбика. Расписание футбола на 30 декабря – 5 января
yellow-arrow
Красиво. Довбик отметился результативным действием в матче с Миланом
yellow-arrow
Украинец из Экстраклясы может сменить клубную прописку
Артем Довбик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости