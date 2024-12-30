Самый дорогой молодой игрок страны. Сборная новых имён в украинском футболе. Полузащитник

Егор Ярмолюк – не совсем новое имя в украинском футболе. Однако именно в 2024 году он заявил о своем потенциале и сделал реальные шаги вперед во взрослых командах. Поэтому благодаря своему прогрессу он по праву заслужил места в соответствующей сборной от UA-Футбол.

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На дату начала полномасштабной войны России против Украины Егору было всего 17 лет. Но уже к тому времени он принял участие в 21 матче за “Днепр-1”, в которых отметился одним голом. А дебютировал и вообще в возрасте 16 лет и 3 месяца.

Летом 2022 года Ярмолюка за 1,5 млн евро купил “Брентфорд”, где он начинал сначала во второй команде. Интересно, что дубль “пчел” не играет ни в одном официальном турнире. То есть команда ограничивается только товарищескими состязаниями и спаррингами. Как вот против сборной Украины в марте 2023 (0:2). Поэтому первый год Егор адаптировался к Англии, тренировался со второй командой и постепенно подключался к первой. В октябре-сентябре 2022 года даже трижды попал в заявку на матчи АПЛ, но на поле не появился. Однако дебютировал в ноябрьском поединке Кубка лиги.

А вот следующим летом дела пошли. Ярмолюк провел сборы под руководством Томаса Франка и стал полноценной частью первой команды. Первые восемь туров провел на скамье для запасных, а в девятом – впервые сыграл в чемпионате. До конца года даже четырежды вышел в основе на матче АПЛ. И это в 19-летнем возрасте с небольшим опытом выступлений в не слишком мощном чемпионате Украины.

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В 2024 году Ярмолюк стал настоящим претендентом на стартовый состав. Его основным конкурентом в “Брентфорде” является 30-летний Кристан Нергор, который уже шестой сезон выступает за “пчел”. Также Ярмолюк навязывает борьбу за место в составе 26-летнему Виталию Янельту – он уже пятый сезон подряд играет за “Брентфорд” после четырех кампании в “Бохуме”. То есть конкуренты – это мощные, зрелые игроки, которые уже имеют годы опыта на топовом уровне. И все равно Егор даже в этих условиях получал игровое время.

Всего за год он сыграл 29 матчей в рамках АПЛ, три полных поединка в Кубке лиги и провел две встречи в Кубке Англии. Да, в большинстве случаев матчей Премьер-лиги Ярмолюк все же начинал с запаса. Однако практически всегда имело игровое время. Всего восемь раз он провел полный матч АПЛ в 2024 году на замене. То есть Томас Франк применял его в АПЛ в 78% случаев. Ярмолюк получал как минуту игрового времени, так и проводил на поле весь поединок.

Пока единственным примером полного матча является недавняя встреча против "Ньюкасла" в рамках 15 тура АПЛ. Ярмолюк вышел в старте и отработал все 90 минут. "Пчелы" выиграли игру у мощных "сорок", которые сейчас борются за Лигу чемпионов. Томас Франк в раздевалке после этого матча эмоционально похвалил украинца и предоставил ему дозу поддержки. И интересно, что в этом поединке у Егора было больше защитной работы, что не слишком присуще ему, но он все равно провел невероятную игру.

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В молодежной сборной Унаи Мельгоса использует Ярмолюка именно на позиции полузащитника, продвигающего атаку вперед. В недавнем отборе на Евро-2025 Егор был основополагающим игроком в схеме испанца. В последнем матче – против сверстников из Сербии в гостях – даже вышел с капитанской повязкой. А перед этим сербам – в номинально домашнем поединке – Ярмолюк забил очень важный гол.

На Олимпиаду-2024 Егора не отпустили, хотя он мог повести команду Ротаня за собой. Однако это еще одно доказательство того, что Ярмолюка в “Брентфорде” сильно ценят. Так поступили со своими футболистами очень много клубов. И возможно нам не очень понравился этот шаг от “пчел”, но позитив в нем тоже можно найти. В чем? В том, что на будущего игрока сборной Украины надеются в хорошем середняке АПЛ.

И удивительно было, почему Сергей Ребров не вызывает Ярмолюка. Уже и играет за "Брентфорд", основной в молодежной сборной. Что еще нужно? А нужно и здесь выиграть конкуренцию. На позиции Егора в сине-желтой дружине могут сыграть Шапаренко, Зинченко, Малиновский, Крыськив, а еще есть Бондаренко, Кочергин, Пихаленок. Футболисты находятся в разных кондициях и играют в разных чемпионатах. Однако в ноябре Ребров имел шанс познакомиться с Егором поближе.

Ярмолюк получил первый вызов в национальную команду. Украину ждали решающие поединки Лиги наций: против Грузии и Албании в гостях. Егор участия в них не принял, но в заявку попадал. Знакомство с тренерским штабом и атмосферой сборной уже прошло. Теперь стоит в первой команде закрепиться, на что точно есть надежда.

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В начале года аналитический портал Transfermarkt оценивал Ярмолюка в 2,5 млн евро. Теперь же он стоит 12 млн евро. По этому показателю полузащитник занимает 11-е место среди украинских футболистов. Пропустил вперед только отечественных звездных легионеров и Николая Матвиенко с Георгием Судаковым. Соответственно, Егор является самым дорогим игроком Украины в категории U-21.

Ярмолюку всего 20 лет. Он на 1,5 года младше Судакова, которого куда уже только не сватали. А Егор уже является частью команды, которая прочно закрепилась в середине турнирной таблицы АПЛ. Его контракт с Брентфордом рассчитан до лета 2028 года, у него есть доверие от главного тренера команды. Пусть и Томас Франк пока медленно подпускает украинца к основе, однако в случае необходимости и видения тренера Ярмолюк может не просто выйти и закрыть позицию, а отлично сыграть.

Егор – футбольный пример для молодых талантов, которые боятся рано покидать относительно тепличные условия украинского чемпионата (речь о спортивной стороне). В Европе ты падаешь в холодную воду. И только от психологии, таланта и трудолюбия игрока зависит, есть ли у него шанс выжить и спрогрессировать в таких по-футбольно суровых условиях.