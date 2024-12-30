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Трубин против Спортинга: когда один эпизод перечеркнул все старания. Оценки за матч

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Орлы не набрали зачетные пункты

Трубин против Спортинга: когда один эпизод перечеркнул все старания. Оценки за матч

Фото: SLBenfica

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В 16-м туре "Бенфика" уступила "Спортингу" в столичном дерби (0:1). Анатолий Трубин отыграл 16-й поединок в текущем сезоне Примейры.

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Аналитические порталы WhoScored и SofaScore оценили игру украинца на 6,7 и 7,4 балла. Экс-вратарь "Шахтера" совершил 5 сейвов, однажды успешно вышел на мяч, сделал 32 касания, 87% точных пасов, 2 точные длинные передачи, в одном эпизоде ​​вынес мяч.

Также в одном из моментов Анатолий отбил мяч кулаками и еще сделал 2 сейва из-за пределов штрафной.

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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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