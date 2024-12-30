Спиваковский предполагает, что вину в деле Мудрика может взять другой человек
Журналист провел параллели с историей Беседина
Getty Images / Global Images Ukraine
Михаил Спиваковский высказался об инсайде о том, что мельдоний мог попасть в организм Михаила Мудрика после укола со стволовыми клетками коровы.
“Информационный вакуум вокруг Мудрика, который якобы должен помочь работе его юристов, был прерван невероятным инсайдом. Якобы мельдоний попал в кровь футболиста из-за укола колена стволовыми клетками, взятыми у коровы, которая перед этим употребляла комбикорм с этим мельдонием. Выдать такую херобору... Для этого нужно употреблять что-то мощнее мельдония в гораздо больших объемах”.
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“Могла ли эта информация появиться в инфопространстве случайно? Я в это не верю. Впервые в кейсе Мудрика прозвучало имя потенциального виновника. Это Иван Поробия. Экс-работник "Днепра". Массажист и по совместительству агент. Это все напоминает кейс Беседина, когда всю вину на себя взял врач "Динамо" Миронов, после этого никогда не работавший в профессиональном футболе, а Беседин получил минимальный срок дисквалификации на один год. Понимаете, на что я намекаю?”, – заявил ведущий “ТаТоТаке”.
Ранее появлялись слухи, что Мудрик может стать частью соглашения с "Интером" в обмене на Лаутаро Мартинеса.
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