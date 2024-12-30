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"Находясь в Италии, Довбик наблюдает за Атлетико как за лидером", – в Mundo Deportivo вспомнили о заявлении агента украинца

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Журналисты высказались по поводу летнего выбора бомбардира Ла Лиги

"Находясь в Италии, Довбик наблюдает за Атлетико как за лидером", – в Mundo Deportivo вспомнили о заявлении агента украинца

Roma

Новина українською

Испанское издание Mundo Deportivo вспомнило слова агента украинского форварда "Ромы" Артема Довбика Алексея Люндовского, сказанные им летом по поводу срыва перехода футболиста в мадридский "Атлетико".

"Атлетико" – отличный клуб, но мы не увидели здесь серьезного проекта для Артема, а их предложение значительно уступает в финансовом плане другим клубам, заинтересованным в лучшем бомбардире Ла Лиги", – заявлял тогда представитель нападающего.

Журналист Mundo Deportivo считает, что агент очень ошибся.

“Это заявление будет преследовать его еще долгое время, ведь сейчас разница в проектах между обеими командами просто ужасающая. "Атлетико" – лидер Ла Лиги, ведет борьбу в Кубке Испании, Лиге чемпионов. Пока это сильнейшая команда в Европе, одержавшая 12 побед подряд. То, чего до сих пор никто не добился”.

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“С другой стороны, “Рома” – команда, в которую перешел Довбик. Теоретически это был более серьезный клуб, но занимает лишь десятое место в Серии А. Находясь в Италии, Довбик наблюдает за "Атлетико" как за лидером", – написал журналист в своей статье.

Артем забил 5 голов и отдал 2 передачи в 16 матчах чемпионата.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Симченко
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