"Находясь в Италии, Довбик наблюдает за Атлетико как за лидером", – в Mundo Deportivo вспомнили о заявлении агента украинца
Журналисты высказались по поводу летнего выбора бомбардира Ла Лиги
Roma
Испанское издание Mundo Deportivo вспомнило слова агента украинского форварда "Ромы" Артема Довбика Алексея Люндовского, сказанные им летом по поводу срыва перехода футболиста в мадридский "Атлетико".
"Атлетико" – отличный клуб, но мы не увидели здесь серьезного проекта для Артема, а их предложение значительно уступает в финансовом плане другим клубам, заинтересованным в лучшем бомбардире Ла Лиги", – заявлял тогда представитель нападающего.
Журналист Mundo Deportivo считает, что агент очень ошибся.
“Это заявление будет преследовать его еще долгое время, ведь сейчас разница в проектах между обеими командами просто ужасающая. "Атлетико" – лидер Ла Лиги, ведет борьбу в Кубке Испании, Лиге чемпионов. Пока это сильнейшая команда в Европе, одержавшая 12 побед подряд. То, чего до сих пор никто не добился”.
“С другой стороны, “Рома” – команда, в которую перешел Довбик. Теоретически это был более серьезный клуб, но занимает лишь десятое место в Серии А. Находясь в Италии, Довбик наблюдает за "Атлетико" как за лидером", – написал журналист в своей статье.
Артем забил 5 голов и отдал 2 передачи в 16 матчах чемпионата.
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