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Пополнение к Мудрику? Челси не прочь усилиться еще одним украинцем

Наши за границей
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Заинтересовал лондонцев не только один игрок

Пополнение к Мудрику? Челси не прочь усилиться еще одним украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" рассматривает дуэт игроков "Борнмута" Ильи Забарного и Дина Хейсена в качестве кандидатов на усиление позиции центрального защитника. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что возможный приход одного центрбека из пары Забарный/Хейсен зависит от того, покинет ли зимой стан "синих" Аксель Дисаси.

Помимо "Челси", к Забарному проявляет интерес французский "Пари Сен-Жермен". На прошлой неделе даже сообщалось, что парижане уже вступили в переговоры по поводу трансфера украинца.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.12.2024 в 12:53
А хто такий Мудрик?
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.12.2024 в 12:53
А хто такий Мудрик?
Ответить
0
0

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