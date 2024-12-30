Пополнение к Мудрику? Челси не прочь усилиться еще одним украинцем

"Челси" рассматривает дуэт игроков "Борнмута" Ильи Забарного и Дина Хейсена в качестве кандидатов на усиление позиции центрального защитника. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что возможный приход одного центрбека из пары Забарный/Хейсен зависит от того, покинет ли зимой стан "синих" Аксель Дисаси.