Пополнение к Мудрику? Челси не прочь усилиться еще одним украинцем
Заинтересовал лондонцев не только один игрок
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" рассматривает дуэт игроков "Борнмута" Ильи Забарного и Дина Хейсена в качестве кандидатов на усиление позиции центрального защитника. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что возможный приход одного центрбека из пары Забарный/Хейсен зависит от того, покинет ли зимой стан "синих" Аксель Дисаси.
Помимо "Челси", к Забарному проявляет интерес французский "Пари Сен-Жермен". На прошлой неделе даже сообщалось, что
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Источник:Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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30.12.2024 в 12:53
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