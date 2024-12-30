Известный тренер: Если допинг Мудрика подтвердится, это будет трагедия для Челси и сборной Украины
Все ждут результата пробы В
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Известный украинский тренер Владимир Шаран прокомментировал допинг-скандал с участием вингера "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика.
"Ой, трудно сказать. Если соответствующие структуры, которые будут определять результаты повторного допинг-теста, подтвердят наличие запрещенного препарата, то для всех это станет шоком. Как для "Челси", так и для сборной Украины. Потому что за Мудриком все следили, болели и ждали от него прогресса. Так что если в этой ситуации произойдет хуже всего, то это будет трагедия. Четыре года не играть – это вообще! В такой период в его судьбе может произойти все что угодно – как потеря квалификации, так и наоборот. Можно заиграть еще лучше, чему достаточно примеров.Читайте такжеЗвучит слишком фантастически: спортивный врач раскритиковал версию о корове с мельдонием, которая якобы заразила Мудрика
Вдруг Мудрик через четыре года заиграет так, как никто даже не будет ожидать – мудрее, взвешеннее, эффективнее. Впрочем, не хотелось бы, чтобы дело дошло до дисквалификации вообще. Или чтобы срок хотя бы был меньше. Но как бы то ни было, а даже если предположить четырехлетнюю дисквалификацию, Мудрик такой парень, что опускать руки не станет. По крайней мере, насколько мне известно от характеризующих его людей", - отметил Шаран в интервью Sport.ua.
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