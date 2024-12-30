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Ни Судакова, ни Довбика. Сабо назвал тройку лучших украинских игроков 2024 года

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Ни Судакова, ни Довбика. Сабо назвал тройку лучших украинских игроков 2024 года

ТК Футбол 1/2/3

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Именитый украинский тренер Йожеф Сабо назвал тройку лучших украинских футболистов в 2024 году.

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Тройка луших по мнению Сабо:

1. Илья Забарный ("Борнмут")

2. Владимир Бражко ("Динамо" Киев)

3. Андрей Лунин ("Реал" Мадрид)

Интересно, что в топ-3 Йожефа Йожефовича не попал ни лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик, ни самый дорогой игрок УПЛ Георгий Судаков, ни звезда лондонского "Челси" Михаил Мудрик.

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Йожеф Сабо Динамо (Киев) Реал (Мадрид) Борнмут Андрей Лунин Илья Забарный Владимир Бражко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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