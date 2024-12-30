Ни Судакова, ни Довбика. Сабо назвал тройку лучших украинских игроков 2024 года
А вот Забарный - прогнозируемо
ТК Футбол 1/2/3
Именитый украинский тренер Йожеф Сабо назвал тройку лучших украинских футболистов в 2024 году.
Тройка луших по мнению Сабо:
1. Илья Забарный ("Борнмут")
2. Владимир Бражко ("Динамо" Киев)
3. Андрей Лунин ("Реал" Мадрид)
Интересно, что в топ-3 Йожефа Йожефовича не попал ни лучший бомбардир Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик, ни самый дорогой игрок УПЛ Георгий Судаков, ни звезда лондонского "Челси" Михаил Мудрик.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известный тренер: Если допинг Мудрика подтвердится, это будет трагедия для Челси и сборной Украины
- Стало известно, где сборная Украины планирует провести матч плей-офф Лиги Наций с Бельгией
- Пополнение к Мудрику? Челси не прочь усилиться еще одним украинцем
- Трубин против Спортинга: когда один эпизод перечеркнул все старания. Оценки за матч
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000