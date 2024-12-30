"Это я и написал ему в смс". Йовичевич отреагировал на допинг Мудрика

Бывший главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич ответил на вопрос о допинг-скандале украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика.

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"До момента окончательного подтверждения все невиновны. Все имеют право на свою защиту. Мы должны поддерживать Михаила. Именно это я и написал ему в смс. И только суд будет доказывать, был ли он прав или нет", – сказал Йовичевич.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси", в которых забил 3 гола и отдал 5 асситов, однако не так давно был отстранен от футбола из-за проваленной допинг-пробы.