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Грачев: Интуиция говорит, что Мудрика очень хорошо подставили

Наши за границей
Обновлено

Просто так такие дела не происходят

Грачев: Интуиция говорит, что Мудрика очень хорошо подставили

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Шахтера", а ныне эксперт Виктор Грачев высказался о допинг-скандале украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика.

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"Интуиция говорит, что Мудрика очень хорошо подставили. Это кому-то надо было, на мой субъективный взгляд. Просто так – такие дела не происходят. Другой вопрос, что покажет вторая проба. Но я не думаю, что Мудрик это сознательно сделал. Для чего ему это? Неужели он не понимает последствий? Если понимает, значит это подстава, которую кто-то организовал.

Всякие ситуации бывают: может, кого-то где-то не отблагодарил, может кому-то дорогу перешел где-то. Жизнь – сложная штука, и ситуации разные бывают. Но я не понимаю, для чего Мудрику этот препарат, если он постоянно получал игровую практику и даже забивал голы. Не вижу смысла в этом. Просто парня подставили, все может быть. Но я не думаю, что он мог сознательно принять запрещенный препарат. Откуда он попал в организм – покажет расследование. Я думаю, у Мудрика есть все возможности, чтобы раскрутить это дело, чтобы доказать свою невиновность.

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Четыре года дисквалификации – это очень много. За это время разве что Ла-Манш можно переплывать. Потом уже заканчивать карьеру и идти в любительский футбол. Ему почти 24 года, еще через четыре ему будет 28. Редко когда футболисты после длительного перерыва могли реанимировать свою карьеру. Полгода или год пропуска – и все, конец карьере", - сказал Грачев.

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси", в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов, однако не так давно был отстранен от футбола из-за проваленной допинг-пробы.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
30.12.2024 в 22:10
Ну да, ну да.... а факты говорят о том что шмудрик подставил сам себя, пригрев возле себя рашистов.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
30.12.2024 в 22:10
Ну да, ну да.... а факты говорят о том что шмудрик подставил сам себя, пригрев возле себя рашистов.
Ответить
0
0

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