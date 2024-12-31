Первый положительный Топ-матч Довбика в футболке Ромы. Наши за границей. Италия

Пожалуй, 1:1 в гостях против "Милана" можно включить в линию прогресса "Ромы" под руководством Клаудио Раньери. Это не 4:1 и 5:0, добытые в предыдущих матчах, но и соперником был не аутсайдер Серии Б и не новичок и аутсайдер Серии А. Уж точно этот выезд был огромным прогрессом по сравнению с позорным предыдущим выездом - в Комо. По сравнению с почти всеми 15-ю предыдущими выездами во всех турнирах.

"Волки" не победили уже в 16-ти гостевых матчах подряд во всех турнирах, в 12-ти подряд в лиге. Ожидать, что эти серии прервутся на "Сан Сиро" против "Милана", пусть и кризисного, пусть и уволившего своего тренера после матча, было бы самонадеянно. Потому Раньери в итоге был доволен, говорил о равной яркой веселой игре с многочисленными шансами обеих команд и со справедливым итоговым результатом.

Можно включить этот матч и в линию прогресса Артема Довбика. Вновь, это не 4:1 и 5:0, когда забил три мяча, отдал ассист, пробивал по пять раз по воротам, коснулся мяча в штрафной площадке соперника десять раз. Но вновь, учитывая соперника, отыграл украинец хорошо и должен записать этот матч в актив. Тем более, что во втором матче с начала сезона и во втором подряд сделал ассист. И на этот раз не курьезный.

В сущности, можно заявить, что этот матч был первым Топ-матчем, первым матчем против статусного соперника, который Довбик может занести себе в актив в футболке "Ромы".

За 86 минут на поле он дважды пробил по воротам. А еще один удар на выходе один-на-один в контратаке (Маньян спас) не засчитали из-за сомнительного офсайда. Коснулся мяча 18 раз, из них пять, больше всех в команде - в штрафной соперника. Отдал 11 передач с 73-мя процентами точности. Пять раз потерял мяч. Два паса под удар, в том числе ассист.

В дебюте матча он спиной к воротам "Милана" отдал пас назад, сразу же получил на ход, вышел один-на-один и пробил в стойку. На 23-ей минуте получил от Писилли в штрафной спиной к воротам, классно подсек пяткой назад, и Дибала забил ударом слета. Во втором тайме прорвался в штрафную по правой стороне в контратаке, но в ближний угол ударом с довольно острого угла не попал.

В целом он был слишком часто оторван от партнеров по команде, не поддерживавших его в прессинге и в штрафной соперника. В позиционных атаках его не находили, навесы шли неточно. Разве что на просторе, в контратаках, он был заметен, и заметен часто. Тогда и наносил свои удары, тогда и заработал ассист.

Следует отметить, что он участвовал лишь в двух единоборствах. Оба, правда, выиграл. Но главный вопрос - в участии. Резкое уменьшение числа единоборств с 8-9 до 2-3 за матч - тенденция его последних матчей. И она как раз, похоже, положительная. Ведь, не бодаясь с защитниками, он меньше устает, гораздо больше играет лицом к воротам соперника, чаще пробивает по ним, чаще забивает, ассистирует.

Одновременное уменьшение числа единоборств и увеличение числа ударов по воротам, голов и ассистов вовсе не случайно и полезно. В таком стиле он и должен продолжать.

Лучшим на поле в составе "Ромы" пресса единогласно объявила Дибалу. Ставя ему "7", а то и "7.5". Часто также получал "7" вратарь Свилар. Кроме этого, "6.5" получали 2-3 игрока, среди них и Довбик. Как от Corriere Dello Sport. Отмечали его активность, борьбу за мяч, помощь команде. Удар в стойку, красивый ассист.

Хотя от Gazzetta Dello Sport он получил оценку "6". То издание выдало отдельную статью с заявлениями о "признаках роста" игрока. Отмечая и качество его игры, и боевитость, помощь команде в матче против "Милана". Отмечая попадание в стойку в дебюте, техничный ассист. Хотя и заявляя, что ему всегда немного не хватает, что от него ожидается больше, отмечая слишком низкие показатели касаний мяча и передач.

В следующем матче пятого января в Серии А "Рома" встретится с "Лацио". Первое Дерби Делла Капитале в сезоне и в карьере Довбика.