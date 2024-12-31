Вацко – о Забарном: Он превратился в терминатора. В контексте требований Борнмута трансфер оценивают в 80 млн

Виктор Вацко прокомментировал форму украинского защитника "Борнмута" и слухи о возможном переходе.

"Когда я вижу, как "Заба" перекусил и выплюнул Холанда, умножил на ноль Хойлунда и когда вижу цифры, которые только подкрепляют то, что видно на футбольном поле, я совершенно понимаю, почему сейчас охоту на Забарного начали европейские топ-клубы. Все, мальчик готов. Я готов спрогнозировать, что летом Забарный будет продан. Но совсем не удивлюсь, если это произойдет уже в зимнее трансферное окно. "Борнмут" никогда не скрывал, что рассматривает покупку Ильи как бизнес-инвестицию. В Англии в контексте требований "Борнмута" трансфер оценивают в 80 млн евро”.

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“Сомневаюсь, что это будет "Тоттенхэм", для которого 80 млн будет трансферным рекордом. "Тоттенхэм" хотел купить Забарного еще у "Динамо", но пожалел 40 млн евро. Сомневаюсь, что это будет "Челси". В "Челси" 5 центральных защитников, все молодые и плюс-минус одного возраста. Начали активно писать о "Ливерпуле", "Манчестер Сити", "Реале". Тоже сомневаюсь, что это будут эти клубы. Я сейчас о зиме говорю. А вот я бы поставил на ПСЖ, которому реально нужен центральный защитник".

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“В Англии Илью нередко называют гибридом современного центрального защитника с "олдскульным". Это сочетание игровика, качественного в работе с мячом, жестким, решительным и сильным в отборе мяча футболистом. Илья еще в "Динамо" отличался антропометрией, силой, но в "Борнмуте" превратился в "терминатора" какого-то. Я смотрю на него – впечатляющий, гора мышц. Атлетичность просто невероятная. При этом Забарный умный футболист, грамотно играющий позиционно, отлично читает игру. Сканирует пространство, чувствует позиции партнеров, отлично играет на перехватах мяча”.

"А еще у Ильи хорошие показатели дистанционной скорости. Он не слишком взрывной, но прекрасно набирает скорость на дистанции. Поэтому даже самым быстрым атакующим игрокам сложно сбежать. Забарный в этом сезоне на шестом месте в АПЛ по качеству игры в оборонных единоборствах. Илья выигрывает 78,3% единоборств в защите. Даже у Ван Дейка этот показатель хуже – 77,14%. Лучшим украинским футболистом 2024 года я считаю Илью. Это будущий капитан сборной. Забарный стал ключевым игроком "Борнмута" Ираолы и пропустил всего один матч за полтора сезона в АПЛ – это просто фантастическая и невероятная стабильность для центрального защитника. Забарный – ключевой футболист команды, отвечающей всем требованиям того, что принято называть современным стилем футбола. И при этом мы говорим о центральном защитнике, которому только 22 года", – отметил Вацко.

Илья в текущем сезоне АПЛ отыграл 1710 минут – больше всего в составе команды.