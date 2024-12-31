  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Экс-полузащитник Реала: Лунин был неожиданным героем и сыграл ключевую роль в том, чтобы вывести команду в финал ЛЧ
В тренде

Экс-полузащитник Реала: Лунин был неожиданным героем и сыграл ключевую роль в том, чтобы вывести команду в финал ЛЧ

Наши за границей
Обновлено

Положительная оценка выступления украинца

Экс-полузащитник Реала: Лунин был неожиданным героем и сыграл ключевую роль в том, чтобы вывести команду в финал ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Реала" Альваро Бенито отдал должное действиям Андрея Лунина.

"Кто лучший вратарь в мире? Несмотря на свое возвращение в мае, Куртуа остается лучшим – он сыграл важную роль для "Реала" в финале Лиги чемпионов”.

Читайте такжеРасположился посередине. Известно, какое место занял Лунин в голосовании за лучшего голкипера ФИФА

"Лунин был неожиданным героем. Он столкнулся с очень сложной ситуацией, но сыграл ключевую роль в том, чтобы вывести команду в финал", – заявил Бенито.

Альваро – воспитанник "королевского клуба". С 1991 по 1994 годы выступал в юношеских коллективах, затем играл за "Кастилью" и "Реал" Мадрид С. В первой команде провел всего 21 матч. Во второй половине 2010-х возглавлял молодежку "сливочных".

По теме
yellow-arrow
Вацко – о Забарном: Он превратился в терминатора. В контексте требований Борнмута трансфер оценивают в 80 млн
yellow-arrow
Эвертон с Виталием Миколенко начинает новую жизнь. Что ждет ирисок в будущем
yellow-arrow
Грачев: Интуиция говорит, что Мудрика очень хорошо подставили
Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport Magazine
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости