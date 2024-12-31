Экс-полузащитник Реала: Лунин был неожиданным героем и сыграл ключевую роль в том, чтобы вывести команду в финал ЛЧ
Положительная оценка выступления украинца
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Бывший игрок "Реала" Альваро Бенито отдал должное действиям Андрея Лунина.
"Кто лучший вратарь в мире? Несмотря на свое возвращение в мае, Куртуа остается лучшим – он сыграл важную роль для "Реала" в финале Лиги чемпионов”.
"Лунин был неожиданным героем. Он столкнулся с очень сложной ситуацией, но сыграл ключевую роль в том, чтобы вывести команду в финал", – заявил Бенито.
Альваро – воспитанник "королевского клуба". С 1991 по 1994 годы выступал в юношеских коллективах, затем играл за "Кастилью" и "Реал" Мадрид С. В первой команде провел всего 21 матч. Во второй половине 2010-х возглавлял молодежку "сливочных".
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