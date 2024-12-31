Украинский защитник продлил контракт с литовским клубом

"Шяуляй" продлил сотрудничество с правым защитником Евгением Ефремовым.

Литовский клуб и 30-летний украинец подписали новое трудовое соглашение, рассчитаное еще на один год.

Отметим, что Ефремов является воспитанником "Шахтера". В Украине Евгений выступал за "Минай", "Колос", "Оболонь" и "Ильичевец". Цвета "Шяуляя" он защищает с января 2023года.

В нынешнем сезоне Ефремов отметился голом и тремя результативными передачами в 23 матчах.