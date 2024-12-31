Украинец попал в топ-10 самых дорогих атакующих игроков, которые не забивали за клуб в 2024

Авторитетный статистический портал Transfermarkt составил интересный рейтинг самых дорогих атакующих игроков без забитых голов за клуб в 2024 году.

Возглавил список вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш – 32 матча. Его стоимость составляет 45 миллионов евро.

Также в топ-10 (7-е место) попал и занимает украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк. В его активе 34 игры за клуб без забитых мячей. Украинец стоит 12 миллионов евро.