"2024-й, к сожалению, дал мне и много долбо##ов", - Яремчук в поздравлении намекнул на Леоненко

Форвард "Олимпиакоса" и сборной Украины Роман Яремчук в инстаграм подвел итоги 2024 года.

"2024 год – это год поиска совершенства, ежедневно становиться лучше, преодолевать свои слабости, год принес много стресса, несбывшихся мечтаний, но заставил меня ценить то, что у меня есть, год больших побед и громких неудач.

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2024-й познакомил меня со многими замечательными людьми, но, к сожалению, это также дало мне много долбо##ов. Жизненные уроки, которые остались на всю жизнь и сделали меня еще более упрямым и неуступчивым, благодарю всех, кто был рядом со мной в этом году, несмотря ни на что", - написал Яремчук.

В карусели сообщения Яремчук вставил фото родных, игроков сборной Украины, счет матча с Боснией в отборе на Евро-2024 и фотографию бывшего форварда "Динамо" Виктора Леоненко.