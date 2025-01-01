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Экс-арбитр возмущен, что в эпизоде ​​с Ярмолюком в матче против Брайтона не было удаления

Наши за границей
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По мнению специалиста, самого намерения достаточно для дисквалификации

Экс-арбитр возмущен, что в эпизоде ​​с Ярмолюком в матче против Брайтона не было удаления

Фото: Instagram

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Бывший судья АПЛ Дермот Галлахер считает, что футболиста хозяев нужно было удалять с поля, несмотря на то, что Жоау Педро не попал в украинца.

"Я даже не знаю, что сказать. Когда я увидел это, то ждал прямую красную и все. А потом сказали, мол, контакта не было, поэтому и удаления не было".

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"Могу сказать, что игрок "Брайтона" получил лучший подарок на Рождество. Я очень удивлен, потому что считаю это удалением", – признался экс-арбитр.

Отметим, что "чайки" нарушили правила только в шести эпизодах и не заработали ни одного предупреждения в домашней встрече с "Брентфордом" (0:0).

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Симченко
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