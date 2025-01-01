Португальский журналист – о матче Спортинг – Бенфика: Трубин был нашим лучшим игроком в первом тайме

Жайме Канселла де Абреу на своей странице в Facebook оценил игру "Бенфики" против "Спортинга" в лиссабонском дерби, вспомнив и об украинском вратаре.

"Первый тайм мы отдали "Спортингу". Так было последние два сезона. "Бенфика" не владела мячом и пропускала много атак. "Бенфика" – не та команда, которая играет от обороны в ожидании. Мы должны брать игру на себя” .

"Кроме того, у нас были разрывы между нашими линиями, мы действовали не слишком компактно, открывая и давая "Спортингу" много пространства. Трубин был нашим лучшим игроком в первом тайме – и этим все сказано", – подчеркнул Абреу.

Анатолий провел 16-й поединок в текущей Примейре, совершив 5 сейвов. В текущем первенстве украинец пропустил 9 голов – это лучший показатель в лиге, как и у Диогу Кошты из "Порту".