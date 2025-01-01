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Придется искать дальше новый клуб. Чемпион Кипра отшил экс-игрока Динамо

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Придется искать дальше новый клуб. Чемпион Кипра отшил экс-игрока Динамо

Фото: fcdynamo.com

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Кипрский АПОЭЛ отрицает информацию о своей заинтересованности в подписании бывшего вингера киевского "Динамо" Беньямина Вербича, пишет Sportime со ссылкой на sdna.gr.

Ранее 31-летний словенец покинул греческий "Панатинаикос" и теперь находится в статусе свободного агента.

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На данный момент в услугах Беньямина заинтересованы "Левадиакос" (Греция), "Целе" (Словения) и "Коньяспор" (Турция).

Напомним, Вербич защищал цвета "Динамо" с 2018 по 2022 годы.

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Динамо (Киев) АПОЭЛ (Никосия) Беньямин Вербич трансфер
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Источник:
Sportime
Опубликовал: Александр Бураков
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