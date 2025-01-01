Придется искать дальше новый клуб. Чемпион Кипра отшил экс-игрока Динамо
Есть еще варианты
Фото: fcdynamo.com
Кипрский АПОЭЛ отрицает информацию о своей заинтересованности в подписании бывшего вингера киевского "Динамо" Беньямина Вербича, пишет Sportime со ссылкой на sdna.gr.
Ранее 31-летний словенец покинул греческий "Панатинаикос" и теперь находится в статусе свободного агента.
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На данный момент в услугах Беньямина заинтересованы "Левадиакос" (Греция), "Целе" (Словения) и "Коньяспор" (Турция).
Напомним, Вербич защищал цвета "Динамо" с 2018 по 2022 годы.
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