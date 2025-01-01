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Леоненко жестко ответил Яремчуку: Пока ему лучше не попадаться мне на глаза

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Эксперт отреагировал на заявление форварда сборной Украины

Леоненко жестко ответил Яремчуку: Пока ему лучше не попадаться мне на глаза

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо", а ныне известный эксперт Виктор Леоненко жестко высказался относительно заявления форварда "Олимпиакоса" Романа Яремчука.

Напомним, Яремчук в своем Instagram поделился итогами 2024 года. В конце публикации он добавил фото Леоненка, где среди прочего написал следующее:

"2024-й год познакомил меня со многими замечательными людьми, но, к сожалению, это также дало мне много долбо##ев".

Ответ Леоненко на заявление Яремчука:

"Яремчук - это пустышка! С запасными не очень-то и хочется разговаривать. Пусть лучше своему агенту памятник поставит, что умудряется его везде "втюхивать". А пока Яремчуку лучше не попадаться мне на глаза, - чтобы я разбирал его игру. Дам ему совет на будущее - старших надо уважать, а не обижать", - сказал Леоненко для Sport-express.ua.

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Виктор Леоненко Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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