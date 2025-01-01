Источник: Беседин определился с новым местом продолжения карьеры

Украинский нападающий Артем Беседин близок к переезду на Кипр. Об этом сообщает Sportime.

По информации источника, бывший игрок "Динамо" уже сегодня прилетит на остров для подписания контракта с "Омонией 29-го мая". Отмечается, что между сторонами существует принципиальная договоренность о сделке.

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По итогам 15-и туров "Омония 29-го мая" замыкает турнирную таблицу чемпионата Кипра.

Напомним, 16 ноября 2024 года Беседин покинул казахстанский "Ордабасы" после окончания своего контракта.