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Источник: Беседин определился с новым местом продолжения карьеры

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В этот раз уже другая "Омония" в карьере Артема

Источник: Беседин определился с новым местом продолжения карьеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский нападающий Артем Беседин близок к переезду на Кипр. Об этом сообщает Sportime.

По информации источника, бывший игрок "Динамо" уже сегодня прилетит на остров для подписания контракта с "Омонией 29-го мая". Отмечается, что между сторонами существует принципиальная договоренность о сделке.

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По итогам 15-и туров "Омония 29-го мая" замыкает турнирную таблицу чемпионата Кипра.

Напомним, 16 ноября 2024 года Беседин покинул казахстанский "Ордабасы" после окончания своего контракта.

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Источник:
Sportime
Опубликовал: Александр Бураков
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