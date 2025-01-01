Источник: Беседин определился с новым местом продолжения карьеры
В этот раз уже другая "Омония" в карьере Артема
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий Артем Беседин близок к переезду на Кипр. Об этом сообщает Sportime.
По информации источника, бывший игрок "Динамо" уже сегодня прилетит на остров для подписания контракта с "Омонией 29-го мая". Отмечается, что между сторонами существует принципиальная договоренность о сделке.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По итогам 15-и туров "Омония 29-го мая" замыкает турнирную таблицу чемпионата Кипра.
Напомним, 16 ноября 2024 года Беседин покинул казахстанский "Ордабасы" после окончания своего контракта.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sportime
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Объединение львовян, новый защитник для Динамо, контракт Салаха, возвращение Алабы. Главные новости за 31 декабря
- Возможные потери бюджета в 25 млрд гривен: кратко о расследовании табачного бизнеса Козловского
- Португальский журналист – о матче Спортинг – Бенфика: Трубин был нашим лучшим игроком в первом тайме
- Позвонил по телефону Реброву и Шевченко. Известны новые детали вокруг допинг-теста Мудрика
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000