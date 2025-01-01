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Агент Беседина опроверг слухи о возможном переезде игрока на Кипр

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Последней команде чемпионата не удалось согласовать условия перехода с игроком

Агент Беседина опроверг слухи о возможном переезде игрока на Кипр

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Агент бывшего нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина опроверг слухи о возможном переходе своего клиента в кипрский клуб "Омония 29М".

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Как сообщил агент Захар Нетлюх, новости кипрской прессы о трансфере Артема Беседина в "Омонию 29М" "не соответствуют действительности". Отмечается, что 28-летнего нападающего не устроили условия личного контракта, поэтому этот переход не состоится.

"Это неправда. Слишком малая зарплата не устроила Артема. Проверяйте лучше информацию, потому что это какой-то "желтый" источник с Кипра. Артем не летит туда", — написал Захар Нетлюх.

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Добавим, что последним местом работы Артема Беседина был казахстанский "Ордабасы", в котором украинский нападающий играл в период с июля 2023 года до конца 2024 года.

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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Андрей Журба
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