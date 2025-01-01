Вратарь сборной Украины поздравил болельщиков с Новым годом.

Анатолий Трубин в социальной сети Instagram выложил поздравление с Новым 2025 годом. Он подвел итоги 2024-го года.

Вратарь назвал самое счастливое событие года, главный ключ к победам и четкое видение будущего пути. Трубин пожелал мира и исполнения желаний.

"2024 - год ярких моментов и значимых изменений. Новый опыт, который сделал меня сильнее.

Создание собственной семьи - самое счастливое событие года. Единство и взаимное уважение - главный ключ к победам.

Несокрушимость и героизм ВСУ - то, за что следует благодарить ежедневно своей поддержкой. Проекты, которые дают надежду на развитие украинского спорта. Четкое видение будущего пути. Надежные партнеры и команды рядом.

Шагаем в 2025-й с пожеланием всем мира и исполнения желаний", - написал Трубин