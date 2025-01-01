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Вратарь сборной Украины поздравил болельщиков с Новым годом

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Футболист подвел итоги 2024-го года

Вратарь сборной Украины поздравил болельщиков с Новым годом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь сборной Украины поздравил болельщиков с Новым годом.

Анатолий Трубин в социальной сети Instagram выложил поздравление с Новым 2025 годом. Он подвел итоги 2024-го года.

Вратарь назвал самое счастливое событие года, главный ключ к победам и четкое видение будущего пути. Трубин пожелал мира и исполнения желаний.

"2024 - год ярких моментов и значимых изменений. Новый опыт, который сделал меня сильнее.

Создание собственной семьи - самое счастливое событие года. Единство и взаимное уважение - главный ключ к победам.

Несокрушимость и героизм ВСУ - то, за что следует благодарить ежедневно своей поддержкой. Проекты, которые дают надежду на развитие украинского спорта. Четкое видение будущего пути. Надежные партнеры и команды рядом.

Шагаем в 2025-й с пожеланием всем мира и исполнения желаний", - написал Трубин

На данный момент Анатолий Трубин в «Бенфике» сыграл 23 матча, в которых пропустил 16 голов и 11 матчей сыграл «всухую».

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Анатолий Трубин
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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