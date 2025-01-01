Довбик пропустил тренировку накануне римского дерби. Что известно о состоянии украинца?
Украинский форвард отсутствовал на первой тренировке своей команды в новом году
Getty Images/Global Images Ukraine
Артем Довбик пропустил тренировку накануне римского дерби.
Согласно имеющейся информации от источников издания Il Romanista, 27-летний украинский легионер "Ромы" пропустил сегодняшнюю открытую тренировку команды. Главный тренер "джаллоросси" Клаудио Раньери решил поберечь силы своего игрока, так что это не связано с возможным повреждением.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что матч между "Ромой" и "Лацио" в рамках 19-го тура Серии А состоится уже 5-го января. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Il Romanista
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
01.01.2025 в 19:19
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Рух будет доигрывать вторую часть сезона юношеской командой
- Источник: Беседин определился с новым местом продолжения карьеры
- В Динамо вернутся два футболиста из аренды
- Первый положительный Топ-матч Довбика в футболке Ромы. Наши за границей. Италия
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
Комментарии 1