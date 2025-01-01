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Довбик пропустил тренировку накануне римского дерби. Что известно о состоянии украинца?

Наши за границей
Обновлено

Украинский форвард отсутствовал на первой тренировке своей команды в новом году

Довбик пропустил тренировку накануне римского дерби. Что известно о состоянии украинца?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Артем Довбик пропустил тренировку накануне римского дерби.

Согласно имеющейся информации от источников издания Il Romanista, 27-летний украинский легионер "Ромы" пропустил сегодняшнюю открытую тренировку команды. Главный тренер "джаллоросси" Клаудио Раньери решил поберечь силы своего игрока, так что это не связано с возможным повреждением.

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Напомним, что матч между "Ромой" и "Лацио" в рамках 19-го тура Серии А состоится уже 5-го января. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
Il Romanista
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Caballero (DC)
01.01.2025 в 19:19
5-го лютого??? То ж через місяць! Не хочуть вже навіть до тренувань допускати!
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Комментарии 1
Caballero (DC)
01.01.2025 в 19:19
5-го лютого??? То ж через місяць! Не хочуть вже навіть до тренувань допускати!
Ответить
0
0

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