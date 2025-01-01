Довбик пропустил тренировку накануне римского дерби. Что известно о состоянии украинца?

Артем Довбик пропустил тренировку накануне римского дерби.

Согласно имеющейся информации от источников издания Il Romanista, 27-летний украинский легионер "Ромы" пропустил сегодняшнюю открытую тренировку команды. Главный тренер "джаллоросси" Клаудио Раньери решил поберечь силы своего игрока, так что это не связано с возможным повреждением.

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Напомним, что матч между "Ромой" и "Лацио" в рамках 19-го тура Серии А состоится уже 5-го января. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.