Молодой талант Динамо останется в Экстраклясе до конца сезона

Талантливый 20-летний полузащитник киевского "Динамо" намерен остаться в Экстраклясе до конца сезона.

Как сообщил польский журналист Петер Слонка, несмотря на тяжелую ситуацию в гданьской "Лехии", Антон Царенко хочет остаться в местной команде. Известно, что даже в худшем случае он не вернется в Украину, поскольку предпочитает западные клубы.

Заметим, что ранее появлялась информация о том, что двое игроков киевского "Динамо", выступающих за "Лехию" должны якобы вернуться в столичный клуб.

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Напомним, что ранее гданьская "Лехия" получила штрафные санкции от комиссии Лиги Польши в виде запрета на трансферы и приостановления лицензии клуба на следующий сезон.