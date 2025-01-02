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Русин обновил рекорд по количеству матчей в Чемпионшипе среди украинцев

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Русин обновил рекорд по количеству матчей в Чемпионшипе среди украинцев

Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-форвард "Зари" появился на поле в домашней встрече 25 тура против "Шеффилд Юнайтед" на 90+4 минуте (2:1). Это появление стало для Назария 28-м во втором дивизионе английского футбола.

Еще в октябре он стал единоличным лидером в рейтинге украинцев по количеству поединков в Чемпионшипе, но после этого за 3 месяца не получил ни одной игровой минуты в первой команде.

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Количество матчей украинцев в Чемпионшипе:

  • Назарий Русин (“Сандерленд”) – 28;
  • Сергей Ребров (“Вест Хэм”, 2004/05) – 26;
  • Сергей Балтача (“Ипсвич Таун”, 1988/89, 1989/90) – 22;
  • Николай Кухаревич (“Суонси”) – 10.

Отметим, что Кухаревич выступает в шотландском "Хиберниане" на правах аренды, поэтому может в перспективе догнать тройку лидеров.

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Источник:
Pride of Anglia, UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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