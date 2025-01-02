Русин обновил рекорд по количеству матчей в Чемпионшипе среди украинцев

Экс-форвард "Зари" появился на поле в домашней встрече 25 тура против "Шеффилд Юнайтед" на 90+4 минуте (2:1). Это появление стало для Назария 28-м во втором дивизионе английского футбола.

Еще в октябре он стал единоличным лидером в рейтинге украинцев по количеству поединков в Чемпионшипе, но после этого за 3 месяца не получил ни одной игровой минуты в первой команде.

Читайте также Ван Леувен назвал лучшим украинцем-легионером года неожиданного кандидата

Количество матчей украинцев в Чемпионшипе:

Назарий Русин (“Сандерленд”) – 28;

(“Сандерленд”) – 28; Сергей Ребров (“Вест Хэм”, 2004/05) – 26;

(“Вест Хэм”, 2004/05) – 26; Сергей Балтача (“Ипсвич Таун”, 1988/89, 1989/90) – 22;

(“Ипсвич Таун”, 1988/89, 1989/90) – 22; Николай Кухаревич (“Суонси”) – 10.

Отметим, что Кухаревич выступает в шотландском "Хиберниане" на правах аренды, поэтому может в перспективе догнать тройку лидеров.