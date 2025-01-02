+1. На Забарного появился шестой претендент, – TeamTalk
Борьба за украинца обостряется
Getty Images / Global Images Ukraine
Заинтересованность в подписании 22-летнего игрока проявляет еще один гранд АПЛ "Манчестер Юнайтед". Также источник сообщает об интересе к Илье со стороны команд испанской Ла Лиги, но названия клубов не раскрывают.
В текущем сезоне Забарный сыграл за "Борнмут" 19 матчей. Контракт защитника рассчитан до лета 2029 года.
Ранее сообщалось, что экс-футболистом "Динамо" интересуются лондонские "Челси" и "Тоттенхэм", мадридский "Реал", ПСЖ и "Ливерпуль". Комментатор Виктор Вацко заявлял, что учитывая потребности в обороне, трансфер Ильи лучше всего подойдет парижанам.
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