+1. На Забарного появился шестой претендент, – TeamTalk

Заинтересованность в подписании 22-летнего игрока проявляет еще один гранд АПЛ "Манчестер Юнайтед". Также источник сообщает об интересе к Илье со стороны команд испанской Ла Лиги, но названия клубов не раскрывают.

Читайте также Стена и яркая индивидуальность: Реалу рекомендуют присмотреться к Забарному

В текущем сезоне Забарный сыграл за "Борнмут" 19 матчей. Контракт защитника рассчитан до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что экс-футболистом "Динамо" интересуются лондонские "Челси" и "Тоттенхэм", мадридский "Реал", ПСЖ и "Ливерпуль". Комментатор Виктор Вацко заявлял, что учитывая потребности в обороне, трансфер Ильи лучше всего подойдет парижанам.