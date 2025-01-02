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Известна позиция Борнмута по поводу возможной продажи Забарного

Наши за границей

Действовать будут жестко

Известна позиция Борнмута по поводу возможной продажи Забарного

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" намерен не допустить ухода Ильи Забарного в зимнее трансферное окно. То же самое касается и коллеги украинца по амплуа - Милоша Керкеза.

Известно, что к Забарному на данный момент проявляют интерес сразу шесть клубов: "Челси", "Тоттенхэм", "Реал", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

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По информации источников GiveMeSport, "Борнмут" готов жестко отстоять свои позиции в плане удержания в клубе как Забарного, так и Керкеза. Отмечается, что в руководстве "вишен" нет сомнений, что им удастся сохранить двух ключевых игроков обороны.

Напомним, трудовое соглашение Забарного с "Борнмутом" рассчитано до лета 2029 года.

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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Александр Бураков
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