Известна позиция Борнмута по поводу возможной продажи Забарного
Действовать будут жестко
Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" намерен не допустить ухода Ильи Забарного в зимнее трансферное окно. То же самое касается и коллеги украинца по амплуа - Милоша Керкеза.
Известно, что к Забарному на данный момент проявляют интерес сразу шесть клубов: "Челси", "Тоттенхэм", "Реал", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".
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По информации источников GiveMeSport, "Борнмут" готов жестко отстоять свои позиции в плане удержания в клубе как Забарного, так и Керкеза. Отмечается, что в руководстве "вишен" нет сомнений, что им удастся сохранить двух ключевых игроков обороны.
Напомним, трудовое соглашение Забарного с "Борнмутом" рассчитано до лета 2029 года.
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