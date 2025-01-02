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"В следующем месяце его будущее было под вопросом, но...". Челси посоветовали, что им делать с Мудриком

Наши за границей
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"Выбора нет" (с)

"В следующем месяце его будущее было под вопросом, но...". Челси посоветовали, что им делать с Мудриком

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Эксперты авторитетного британского издания The Standard считают, что "Челси" должен сохранить зимой в своем составе украинского вингера Михаила Мудрика.

"Возможно, в следующем месяце его будущее было под вопросом, но проваленный допинг-тест поставил его карьеру на паузу, пока клуб ждет результатов пробы "Б". Оставляем (в зимнее трансферное окно - прим.) - на данный момент выбора нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 декабря стало известно о том, что Мудрик сдал положительную допинг-пробу. Футболисту грозит четыре года дисквалификации.

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Источник:
The Standard
Опубликовал: Александр Бураков
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