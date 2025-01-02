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Шевченко дал свою оценку выступлениям Довбика в Роме

Наши за границей

С нотками оптимизма

Шевченко дал свою оценку выступлениям Довбика в Роме

Фото: asroma.com

Новина українською

Легенда украинского футбола, а ныне президент УАФ Андрей Шевченко высказался о первых месяцах Артема Довбика в "Роме".

"У клуба было сложное начало сезона, поэтому эти шесть месяцев стали сложным опытом и для него. Однако он очень мотивированный игрок, обладающий множеством ценных знаний, полученных за границей.

Ему удастся найти свой ритм, и мы ждем от него последовательных и солидных выступлений во второй половине сезона", - сказал Шевченко в интервью Il Messaggero.

С начала нынешнего сезона Довбик принял участие в 23 матчах на клубном уровне во всех турнирах, и отметился 9 голами и 2 ассистами.

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Андрей Шевченко Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
pagineromaniste.com
Опубликовал: Александр Бураков
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