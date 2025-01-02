Шевченко дал свою оценку выступлениям Довбика в Роме

Легенда украинского футбола, а ныне президент УАФ Андрей Шевченко высказался о первых месяцах Артема Довбика в "Роме".

"У клуба было сложное начало сезона, поэтому эти шесть месяцев стали сложным опытом и для него. Однако он очень мотивированный игрок, обладающий множеством ценных знаний, полученных за границей.

Ему удастся найти свой ритм, и мы ждем от него последовательных и солидных выступлений во второй половине сезона", - сказал Шевченко в интервью Il Messaggero.