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"Давайте оставим его в покое". Раньери указал на то, чего не хватает Довбику

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Не первый раз об этом говорят

"Давайте оставим его в покое". Раньери указал на то, чего не хватает Довбику

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери ответил на вопрос об украинском форварде "волков" Артеме Довбике.

"В чем должен прибавить Довбик? В спортивной злости и решительности. Довбик очень отзывчивый человек. Он привык играть по-другому, но теперь мы начинаем понимать друг друга.

Возможно, он не забил много голов, но постоянно создает моменты. Давайте оставим его в покое, с голами придет уверенность", – отметил Раньери в интервью La Gazzetta dello Sport.

5 января "Рома" сыграет в римском дерби против "Лацио" в Серии А.

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Источник:
Fantacalcio
Опубликовал: Александр Бураков
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