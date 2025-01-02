"Давайте оставим его в покое". Раньери указал на то, чего не хватает Довбику

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери ответил на вопрос об украинском форварде "волков" Артеме Довбике.

"В чем должен прибавить Довбик? В спортивной злости и решительности. Довбик очень отзывчивый человек. Он привык играть по-другому, но теперь мы начинаем понимать друг друга.

Возможно, он не забил много голов, но постоянно создает моменты. Давайте оставим его в покое, с голами придет уверенность", – отметил Раньери в интервью La Gazzetta dello Sport.