Легенда Шахтера и Ман Сити стал свободным агентом
Продолжит ли карьеру?
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Шахтера" и "Манчестер Сити" Фернандиньо стал свободным агентом.
31 декабря 2024 года у 39-летнего футболиста истек контракт с его родным клубом - "Атлетико Паранаэнсе".
"Когда я вернулся домой после долгих лет, меня встретили с распростертыми объятиями. Каждый раз, когда я надевал футболку "Атлетико", все болельщики встречали меня с любовью и уважением. Я буду помнить об этом всегда.
Пришло время двигаться дальше, но я ухожу с уверенностью, что моя связь с "Паранаэнсе" никогда не прервется. С любовью и благодарностью", - написал бразилец в Instagram.
Фернандиньо выступал за "Шахтер" с 2005 по 2013 годы, за "Манчестер Сити" - с 2013 по 2022.
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