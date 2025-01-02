Легенда Шахтера и Ман Сити стал свободным агентом

Бывший полузащитник "Шахтера" и "Манчестер Сити" Фернандиньо стал свободным агентом.

31 декабря 2024 года у 39-летнего футболиста истек контракт с его родным клубом - "Атлетико Паранаэнсе".

"Когда я вернулся домой после долгих лет, меня встретили с распростертыми объятиями. Каждый раз, когда я надевал футболку "Атлетико", все болельщики встречали меня с любовью и уважением. Я буду помнить об этом всегда.

Пришло время двигаться дальше, но я ухожу с уверенностью, что моя связь с "Паранаэнсе" никогда не прервется. С любовью и благодарностью", - написал бразилец в Instagram.