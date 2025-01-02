В том числе и украинец. Топ-15 молодых талантов, которые могут взорвать зимнее транасферное окно
Забарный в списке новогодних желаний
фото из соцсетей
Популярное испанское издание Fichajes опубликовало своеобразный топ 15 молодых талантов, которые могут сменить клубы уже этой зимой.
В подборку попал и украинский защитник "
Полный список игроков от Fichajes, за которыми стоит последить уже этой зимой:
Дин Хейсен ("Борнмут");
Илья Забарный ("Борнмут");
Антониу Силва ("Бенфика");
Райан Шерки ("Лион");
Эрнест Нуама ("Лион");
Симон Адингра ("Брайтон");
Мартин Батурина ("Динамо" Загреб);
Манфред Угальде ("спартак");
Харалампос Костулас ("Олимпиакос");
Абдукодир Хусанов ("Ланс");
Джон Дуран ("Астон Вилла");
Жеовани Кенда ("Спортинг");
Альберто Молейро ("Лас-Пальмас");
Андрея Максимович ("Црвена Звезда");
Патрик Доргу ("Лечче")
Напомним, что по данным СМИ, Забарным на данный момент
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