В том числе и украинец. Топ-15 молодых талантов, которые могут взорвать зимнее транасферное окно

Популярное испанское издание Fichajes опубликовало своеобразный топ 15 молодых талантов, которые могут сменить клубы уже этой зимой.

В подборку попал и украинский защитник " Борнмута " Илья Забарный.

Полный список игроков от Fichajes, за которыми стоит последить уже этой зимой:

Дин Хейсен ("Борнмут");

Илья Забарный ("Борнмут");

Антониу Силва ("Бенфика");

Райан Шерки ("Лион");

Эрнест Нуама ("Лион");

Симон Адингра ("Брайтон");

Мартин Батурина ("Динамо" Загреб);

Манфред Угальде ("спартак");

Харалампос Костулас ("Олимпиакос");

Абдукодир Хусанов ("Ланс");

Джон Дуран ("Астон Вилла");

Жеовани Кенда ("Спортинг");

Альберто Молейро ("Лас-Пальмас");

Андрея Максимович ("Црвена Звезда");

Патрик Доргу ("Лечче")