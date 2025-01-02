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В том числе и украинец. Топ-15 молодых талантов, которые могут взорвать зимнее транасферное окно

Наши за границей

Забарный в списке новогодних желаний

В том числе и украинец. Топ-15 молодых талантов, которые могут взорвать зимнее транасферное окно

фото из соцсетей

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Популярное испанское издание Fichajes опубликовало своеобразный топ 15 молодых талантов, которые могут сменить клубы уже этой зимой.

В подборку попал и украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный.

Полный список игроков от Fichajes, за которыми стоит последить уже этой зимой:

Дин Хейсен ("Борнмут");

Илья Забарный ("Борнмут");

Антониу Силва ("Бенфика");

Райан Шерки ("Лион");

Эрнест Нуама ("Лион");

Симон Адингра ("Брайтон");

Мартин Батурина ("Динамо" Загреб);

Манфред Угальде ("спартак");

Харалампос Костулас ("Олимпиакос");

Абдукодир Хусанов ("Ланс");

Джон Дуран ("Астон Вилла");

Жеовани Кенда ("Спортинг");

Альберто Молейро ("Лас-Пальмас");

Андрея Максимович ("Црвена Звезда");

Патрик Доргу ("Лечче")

Напомним, что по данным СМИ, Забарным на данный момент интересуются сразу шесть клубов.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Михаил Черныш
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