Экс-игрок сборной Украины, который ранее также попадал в допинг-скандал, дал совет Мудрику

Экс-нападающий сборной Украины Сергей Нагорняк который ранее также попадал в допинг-скандал, хорошо знакома ситуация, в которой оказался вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик.

Нагорняк в 1997 году был дисквалифицирован на два года за прием запрещенного препарата – бромантана – после первого матча плей-офф ЧМ-1998 с Хорватией.

– Известие о положительном результате допинг-теста Мудрика было неприятным. Очень жаль парня.

– Что бы ему посоветовали, учитывая опыт пребывания в похожей ситуации?

– Посоветовать мог бы только терпения и выдержки.