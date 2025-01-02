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Экс-игрок сборной Украины, который ранее также попадал в допинг-скандал, дал совет Мудрику

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Сергей Нагорняк в свое время также получал дисквалификацию за запрещенные препараты

Экс-игрок сборной Украины, который ранее также попадал в допинг-скандал, дал совет Мудрику

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

Экс-нападающий сборной Украины Сергей Нагорняк который ранее также попадал в допинг-скандал, хорошо знакома ситуация, в которой оказался вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик.

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Нагорняк в 1997 году был дисквалифицирован на два года за прием запрещенного препарата – бромантана – после первого матча плей-офф ЧМ-1998 с Хорватией.

– Известие о положительном результате допинг-теста Мудрика было неприятным. Очень жаль парня.

– Что бы ему посоветовали, учитывая опыт пребывания в похожей ситуации?

– Посоветовать мог бы только терпения и выдержки.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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