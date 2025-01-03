Довбик провел личный разговор с Раньери - подробности

"Рома" начала подготовку к римскому дерби против "Лацио" в Серии А. Вчера, 2 января, по индивидуальной программе на тренировочной сессии занимался и Артем Довбик. Также украинский форвард провел беседу с главным тренером "волков" Клаудио Раньери.

"Также присутствовал Артем Довбик, который во время тренировки на "Тре Фонтане" оставался за кулисами для равномерного распределения сил.

Центральный нападающий принял участие в тренировке вместе с другими партнерами по команде, а также пообщался с тренером "джаллоросси", - пишет Il Romanista.